Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Mavi, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 61 Mendes), Moryke Fofana, Bruno (Dk. 85 Rotariu), Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Eysseric), Eyüp Akcan (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Fode Koita, Gökcan Kaya, Güray Vural
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 80 Gani Burgaz - Dk. 90 Emirhan Acar), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Dk. 83 Topalli)
Goller: Dk. 37 Bacuna (Bandırmaspor). Dk. 68 Mendes (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 22 Tolga Kalender, Dk. 52 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 64 Eysseric, Dk. 64 Alim Öztürk, Dk. 90+3 Sinan Bolat, (Alagöz Holding Iğdır FK)
IĞDIR
