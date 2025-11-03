Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 19:05 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Mavi, Hüseyin Kıvanç Durmaz

        Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 61 Mendes), Moryke Fofana, Bruno (Dk. 85 Rotariu), Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Eysseric), Eyüp Akcan (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Fode Koita, Gökcan Kaya, Güray Vural

        Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 80 Gani Burgaz - Dk. 90 Emirhan Acar), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Dk. 83 Topalli)

        Goller: Dk. 37 Bacuna (Bandırmaspor). Dk. 68 Mendes (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Tolga Kalender, Dk. 52 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 64 Eysseric, Dk. 64 Alim Öztürk, Dk. 90+3 Sinan Bolat, (Alagöz Holding Iğdır FK)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan 3 kişi gözaltına alındı
        Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan 3 kişi gözaltına alındı
        Kuyumculara sahte altın sattıkları öne sürülen anne ve 2 çocuğu yakalandı
        Kuyumculara sahte altın sattıkları öne sürülen anne ve 2 çocuğu yakalandı
        GRAFİKLİ - Bozkır şahini 2,5 yılda 28 ülkede 103 bin 456 kilometre uçtu
        GRAFİKLİ - Bozkır şahini 2,5 yılda 28 ülkede 103 bin 456 kilometre uçtu
        Seyyar satıcının, arabasını zabıtaya vermemek için direndiği anlar kamerada
        Seyyar satıcının, arabasını zabıtaya vermemek için direndiği anlar kamerada
        Vücudundaki 140 gram uyuşturucu radyolojik muayeneyle tespit edilen şüpheli...
        Vücudundaki 140 gram uyuşturucu radyolojik muayeneyle tespit edilen şüpheli...
        Iğdır'da vücudunda sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Iğdır'da vücudunda sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı