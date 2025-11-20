Türk Dünyası Korosu yer altındaki Tuzluca Tuz Mağaraları'nda konser verdi

Türk Dünyası Korosu, Iğdır'daki yer altı Tuzluca Tuz Mağaraları'nda konser verdi.

Dragos Musiki Derneğince düzenlenen etkinlik kapsamında Tuzluca ilçesindeki mağaralara gelen koro, burada Türk dünyasından marşlar söyledi.

Mağaranın doğal akustiğinde sahne alan koro, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ve beğenisiyle karşılandı.

Dragos Musiki Derneği Başkanı Serdar Taştanoğlu, AA muhabirine, farklı Türk coğrafyalarını gezerek konser verdiklerini söyledi.

Buradaki mağaraları çok beğendiğini ifade eden Taştanoğlu, "Bugüne kadar burayı görmemiş olmamız bizim için büyük kayıp. Ben Türkiye'deki doğa sevdalılarını bu mağaraları görmeye davet ediyorum. Buraya geldikleri zaman iyi ki gelmişiz diyecekler." dedi.

Seslendirme sanatçısı Rana Toka da ekip olarak Iğdır'ı ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Tuz mağarasının içindeyiz, geldiğimizde böyle bir yer göreceğimizi hiç hayal etmiyorduk. Mağara deyince karanlık, kuytu bir köşe bekliyorduk ama buraya girince gerçekten de büyülendik. Buranın akustiği, tadı, havası bambaşka, çok keyif aldık. Hem akustiğini çok beğendik hem de bizim için çok iyi bir anı oldu. Turistlerin, yerli ve yabancı herkesin buraya gelip görmesini, bu keyfi onların da tatmasını çok isteriz." ifadelerini kullandı.