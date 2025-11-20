Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Türk Dünyası Korosu yer altındaki Tuzluca Tuz Mağaraları'nda konser verdi

        Türk Dünyası Korosu, Iğdır'daki yer altı Tuzluca Tuz Mağaraları'nda konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:36 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Dünyası Korosu yer altındaki Tuzluca Tuz Mağaraları'nda konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Dünyası Korosu, Iğdır'daki yer altı Tuzluca Tuz Mağaraları'nda konser verdi.

        Dragos Musiki Derneğince düzenlenen etkinlik kapsamında Tuzluca ilçesindeki mağaralara gelen koro, burada Türk dünyasından marşlar söyledi.

        Mağaranın doğal akustiğinde sahne alan koro, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ve beğenisiyle karşılandı.

        Dragos Musiki Derneği Başkanı Serdar Taştanoğlu, AA muhabirine, farklı Türk coğrafyalarını gezerek konser verdiklerini söyledi.

        Buradaki mağaraları çok beğendiğini ifade eden Taştanoğlu, "Bugüne kadar burayı görmemiş olmamız bizim için büyük kayıp. Ben Türkiye'deki doğa sevdalılarını bu mağaraları görmeye davet ediyorum. Buraya geldikleri zaman iyi ki gelmişiz diyecekler." dedi.

        Seslendirme sanatçısı Rana Toka da ekip olarak Iğdır'ı ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Tuz mağarasının içindeyiz, geldiğimizde böyle bir yer göreceğimizi hiç hayal etmiyorduk. Mağara deyince karanlık, kuytu bir köşe bekliyorduk ama buraya girince gerçekten de büyülendik. Buranın akustiği, tadı, havası bambaşka, çok keyif aldık. Hem akustiğini çok beğendik hem de bizim için çok iyi bir anı oldu. Turistlerin, yerli ve yabancı herkesin buraya gelip görmesini, bu keyfi onların da tatmasını çok isteriz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?

        Benzer Haberler

        Iğdır'da çöp aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Iğdır'da çöp aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Iğdır'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
        Iğdır'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
        Iğdır'da çöp kamyonunun çarptığı 5 çocuk annesi öldü
        Iğdır'da çöp kamyonunun çarptığı 5 çocuk annesi öldü
        Aras Dağları sisler altında görüntülendi
        Aras Dağları sisler altında görüntülendi
        Dilucusu Şehitler Anıtı haberine savcılıktan 'kovuşturmaya yer yok' kararı...
        Dilucusu Şehitler Anıtı haberine savcılıktan 'kovuşturmaya yer yok' kararı...
        Iğdır'da "Kadına el kalkamaz" bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi
        Iğdır'da "Kadına el kalkamaz" bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi