Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da kaleşnikof tüfek ve mermilerle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Iğdır'da ikametinde kaleşnikof piyade tüfeği ve 264 mermiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:07 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da kaleşnikof tüfek ve mermilerle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır'da ikametinde kaleşnikof piyade tüfeği ve 264 mermiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda şüpheli N.B. takibe alındı.

        Şüphelinin Karakoyunlu ilçesindeki ikametinde yapılan aramada kaleşnikof piyade tüfeği ile 264 fişek ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.B'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"

        Benzer Haberler

        Aras Dağları'ndaki köylerde karla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
        Aras Dağları'ndaki köylerde karla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
        Iğdır'da özel gereksinimli bireyler bir günlüğüne kafe işletti
        Iğdır'da özel gereksinimli bireyler bir günlüğüne kafe işletti
        Iğdır'da yoğun sis kazaya neden oldu
        Iğdır'da yoğun sis kazaya neden oldu
        Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor
        Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor
        Iğdırlı göçerler, zorlu yolculuğun ardından Iğdır'a ulaştı
        Iğdırlı göçerler, zorlu yolculuğun ardından Iğdır'a ulaştı
        Iğdır'da sis etkili oldu
        Iğdır'da sis etkili oldu