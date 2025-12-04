Iğdır'da kaleşnikof tüfek ve mermilerle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Iğdır'da ikametinde kaleşnikof piyade tüfeği ve 264 mermiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da ikametinde kaleşnikof piyade tüfeği ve 264 mermiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda şüpheli N.B. takibe alındı.
Şüphelinin Karakoyunlu ilçesindeki ikametinde yapılan aramada kaleşnikof piyade tüfeği ile 264 fişek ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.B'nin işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.