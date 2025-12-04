Iğdır'da kaleşnikof tüfek ve mermilerle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Şüphelinin Karakoyunlu ilçesindeki ikametinde yapılan aramada kaleşnikof piyade tüfeği ile 264 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda şüpheli N.B. takibe alındı.

