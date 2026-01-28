Habertürk
        Iğdır'da ramazan ayı öncesi fiyat denetimi gerçekleştirildi

        Iğdır'da ramazan ayı öncesi fiyat denetimi gerçekleştirildi

        Iğdır'da, ramazan ayı öncesi zincir market şubelerinde ve alışveriş mağazalarında temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fiyat artışı denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:05 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:05
        Iğdır'da ramazan ayı öncesi fiyat denetimi gerçekleştirildi
        Iğdır'da, ramazan ayı öncesi zincir market şubelerinde ve alışveriş mağazalarında temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fiyat artışı denetimi yapıldı.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj kontrolü yaptı.

        Haksız rekabetin, fahiş fiyat artışının ve fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine yer verilip verilmediğini inceleyen ekipler, meyve ve sebzelerin geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol etti.

        Ticaret İl Müdürü Mücahit Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrollerin ramazan ayında da devam edeceğini belirtti.

        Türkiye'de eş zamanlı sürdürülen kontrollerle vatandaşın yanında olacaklarını anlatan Yalçın, kasaplar, süpermarketler ve lokantalarda denetim yaptıklarını söyledi.

        2025'te Iğdır'da 939 denetim yaptıklarını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

        "114 bin 172 ürünü denetledik. 2 bin 542 ürünü haksız fiyat olabileceğini tahmin ettiğimizden işlemlerini yapıp bakanlığımıza gönderdik. Ayrıca yaptığımız denetimlere il genelinde 213 aykırılık tespit ettik. Bu çalışmalar Türkiye'nin 81 ilinin Ticaret İl Müdürlüklerince sürekli yapılmakta. Bizde de haftanın 5 günü görevli olan arkadaşlarımız sahada. Hem fiyat etiketi hem kafe-restoran hem de kasaplarda, manavlarda ve süpermarketlerde haksız fiyat ve etiket denetimlerimiz devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

