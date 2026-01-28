Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır'da külçe altın satma vaadiyle para toplayan 4 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da, külçe altın satma vaadiyle vatandaşlardan 3 milyon 900 bin lira toplayan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:50 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da külçe altın satma vaadiyle para toplayan 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır'da, külçe altın satma vaadiyle vatandaşlardan 3 milyon 900 bin lira toplayan 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunan birçok kişi, F.V, S.V, Ö.K. ve Y.A'nın kendilerinden külçe altın satma vaadiyle para aldıklarını ancak altınları teslim etmediklerini bildirdi.

        Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 4 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada 308 tarihi sikke, 165 ata altın, 5 gümrük kaçağı külçe altın ve 139 bin 600 dolar ele geçirdi.

        Malzemelere el koyan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Iğdır'da altın satma vaadiyle vatandaşları dolandıran 4 kişi yakalandı
        Iğdır'da altın satma vaadiyle vatandaşları dolandıran 4 kişi yakalandı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet hap...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet hap...
        Iğdır'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        Iğdır'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        IÇGC'den Vali Taşolar'a hayırlı olsun ziyareti
        IÇGC'den Vali Taşolar'a hayırlı olsun ziyareti
        "Kasten öldürmek" suçundan aranan hükümlü Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı
        "Kasten öldürmek" suçundan aranan hükümlü Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı
        Iğdır FK, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı
        Iğdır FK, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı