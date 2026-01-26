"Kasten öldürmek" suçundan aranan hükümlü Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı
"Kasten adam öldürmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı.
Türkiye-Nahçıvan sınırında bulunan Dilucu Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan Hatay nüfusuna kayıtlı M.İ, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendi.
Yapılan incelemede, M.İ'nin "Kasten adam öldürmek" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan M.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
