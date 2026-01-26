Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır FK, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, ligin 23. haftasında karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 21:21 Güncelleme: 26.01.2026 - 21:21
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

        Göreve yeni gelen teknik direktör Kenan Koçak'ın çalıştırdığı takım, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

        Alagöz Holding Iğdır FK ile Manisa FK arasındaki maç, 31 Ocak Cumartesi günü 13.30'da Iğdır'da oynanacak.

