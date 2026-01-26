Habertürk
Habertürk
        Iğdır Haberleri

        Iğdır'daki Üçkaya Gölü dondu

        Iğdır'daki Üçkaya Gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:34 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:34
        Iğdır'daki Üçkaya Gölü dondu
        Iğdır'daki Üçkaya Gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

        Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya Gölü, bölgede etkili olan soğuklar nedeniyle dondu.

        Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, gölün yüzeyi adeta buzla kaplandı.


        Her mevsim ziyaretçileri ağırlayan, bölgenin en gözde doğal güzelliklerinden biri olan Üçkaya Gölü, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

