        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır FK'de teknik direktörlük görevine Kenan Koçak getirildi

        Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 17:18 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:18
        Iğdır FK'de teknik direktörlük görevine Kenan Koçak getirildi
        Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile anlaştı.

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

