        Iğdır'da 43 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü "şok uygulama"da yakalandı

        Iğdır'da hakkında kesinleşmiş 43 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan Azerbaycan uyruklu firari hükümlü "şok uygulama"da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:18 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:18
        Iğdır'da 43 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü "şok uygulama"da yakalandı
        Iğdır'da hakkında kesinleşmiş 43 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan Azerbaycan uyruklu firari hükümlü "şok uygulama"da yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye-Nahçıvan kara yolundaki şok uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, "İnsan ticareti yapma, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temin etmek" suçlarından hakkında kesinleşmiş 43 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası ile 12 bin 480 lira adli para cezası bulunan ve uluslararası seviyede aranan Azerbaycan uyruklu N.S. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

