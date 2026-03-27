        Iğdır'da nesli tehlike altındaki kara akbaba görüntülendi

        Iğdır'da nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Iğdır'da nesli tehlike altındaki kara akbaba görüntülendi

        Iğdır'da nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba görüntülendi.

        Coğrafi şartları ve iklim koşulları nedeniyle birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Iğdır, kuşların da önemli uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listesinde “tehdide yakın” kategorisinde bulunan kara akbaba da (Aegypius monachus) Iğdır'da nadir görülebilen kuşlar arasında bulunuyor.

        Kanat açıklığı yaklaşık 3 metreye, ağırlığı ise 12 kilograma kadar ulaşabilen kara akbaba, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda kayıt altına alındı.

        Alanda şu ana kadar kayda alınan 209 kuş türünden biri olan kara akbaba, doğal ortamında Anadolu Ajansı ekibince 2 birey halinde görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

