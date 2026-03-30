        Aras Kuş Cenneti'nde halkalanan kuş türü sayısı 207'ye yükseldi

        HÜSEYİN YILDIZ - SABRİ SARCAN - Aras Kuş Cenneti'nde ağlara takıldıktan sonra halkalanan kuş türü sayısı 207'ye yükseldi.

        Giriş: 30.03.2026 - 11:30 Güncelleme:
        KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle yürütülen kuş halkalama ve araştırma çalışmaları sürüyor. Çalışmaların bu yılki ilk etabı olan ilkbahar sezonunda ağlara takılan boğmaklı toygar (Melanocorypha calandra), halkalanarak doğal ortamına salındı.

        Bugüne kadarki çalışmalarda 318 türün gözlemlendiği Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde halkalanan kuş sayısı, boğmaklı toygar ile 207'ye çıktı.

        Avrupa ve Asya kıtalarında sıklıkla görülen fakat 2006 yılından beri sürdürülen çalışmalara rağmen ağlara takılmayan toygarın bu yıl ağlara takılarak halkalanması bilim insanları arasında da ilgi uyandırdı.

        Gönüllülerce ilkbahar sezonunda yapılan çalışmaların 21 Haziran'a kadar sürmesi hedefleniyor.

        Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Gül Tutar, AA muhabirine, yeni halkalanan tür hakkında bilgi verdi.

        Ağlara takılan iki toygarın gerekli incelemelerin ardından doğaya salındığını belirten Tutar, "Daha önce istasyonumuzda gözlemi olan fakat yakalanıp halkalanmamış olan bir tür yakaladık. İki erkek boğmaklı toygar istasyonumuzda ilk defa halkalandı. Bu bireylerin birisi 50 gram ağırlığında, diğeri de 65 gram ağırlığında ve halkalama çalışmaları, ölçümleri yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde doğaya salındı." dedi.

        - "Yeni türler heyecan verici"

        Dünyanın farklı bölgelerinden gelen gönüllülerin buradaki kuşları araştırdığını ve elde edilen verilerin kuş biliminde kullanıldığını anlatan Tutar, şunları söyledi:

        "Yeni türlerin olması her zaman bizim için heyecan verici çünkü incelemek için yeni şeyler karşımıza çıkarıyor. Aras Nehri'nde gözlemlediğimiz kuş türü sayısı 318 iken halkaladığımız kuş türü sayısı da 207, bu sayıya boğmaklı toygar ile ulaşmış olduk."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

