Iğdır'da halk toplantısı düzenlendi

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Iğdır Valisi Enver Ünlü, Aralık ayı Halk günü toplantıları kapsamında vatandaşlar ile buluştu.

Valilik toplantı salonunda kurum müdürleri ve vatandaşların katılımı ile 2019 yılı Aralık ayı “Halk Günü Toplantısı” gerçekleşti. Düzenlenen toplantıda vatandaşlara söz hakkı verilerek sıkıntı, şikayet, ihtiyaç ve talepler dinlendi. Iğdır Valisi Enver Ünlü, kendisine iletilen hususların ilgili mevzuatlar çerçevesinde çözümü noktasında kurum amirlerine talimat verdi.

IĞDIR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:47

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