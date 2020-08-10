Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Sarıbulak köyünde uçuruma yuvarlanan ineği, AFAD ekipleri kurtardı.
Sarıbulak köyü arazisinde otlayan inek, kayalık alandan geçerken uçuruma yuvarlandı. Çobanın bilgi vermesi üzerine kayalık araziye giden köylüler ineği kurtaramayınca Iğdır Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye giden AFAD ekipleri, ineğin bulunduğu alana halatlarla ulaştı. Yaralı inek, bulunduğu alandan kurtarılıp, araçla köye götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2020-08-10 14:11:33
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