Iğdır'da 1005 adet tarihi sikke ele geçirildi

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Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 1005 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takip ettikleri bir aracı Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyü bölgesinde durdurarak arama yaptı. Jandarma, araçta 1005 tarihi eser niteliğinde sikke buldu. Sikkelerle ilgili gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2020-09-15 11:09:35



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