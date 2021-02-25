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Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları

DHA

Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Aralık ilçesindeki Nahçıvan sınırına, İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan Bayrak Anıtı'na Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dikildi.
'Nahçıvan´dan Türkiye´ye girişte ilk olarak selamlanan iki bayrak' anlamını taşıyan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları, görenleri duygulandırıyor. Ermenistan'a sınır köy ve askeri birlikler tarafından da görülen bayrakların altına ise Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in unutulmaz 'Tek millet iki devlet' sözü yazıldı. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-02-25 13:11:58

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