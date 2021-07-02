Yavru Kerkenezin beslenme anı kamerada

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Iğdır’da bulunan yavru Kerkenez kuşunun beslenme anı kayıt altına alındı.

Iğdır'da bulunan yavru kerkenez kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirildikten sonra beslenen yavru kerkenez koruma altına alındı. Kerkenez kuşunun henüz uçma yeteneğinin olmadığı ve yuvasını erken terk ettiği görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından beslenen yavru Kerkenez kuşunun beslenme anı ise kayıt altına alındı.

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