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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karakoyunlu'da tarla günü düzenlendi

İHA

Karakoyunlu'da tarla günü düzenlendi

Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyünde tarla günü düzenlendi.
Iğdır Karakoyunlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarla günü düzenlendi. Tarla günü etkinliği Koçkıran Köyünde gerçekleştirildi. Hazırlanan proje kapsamında yüzde 70 hibe destekli olarak dağıtımı yapılan reygras yem bitkisi tohumlarının ekim alanında incelemeler yapıldı. Tarla gününde, reygras yem bitkisinin teşvik edilmesi ve yaygınlaşması için çiftçilere bilgilendirmeler yapıldı. Iğdır genelinde reygras yem bitkisi ekim alanlarının artırılması ile hayvancılığın gelişmesinde ve süt veriminde önemli artışlar elde edilmesi hedefleniyor.
Düzenlenen tarla gününe ilçe Kaymamamı Furkan Atalık, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Çokran, Karakoyunlu Ziraat Odası Başkanı Tuncay Kalkan, teknik personeller ve çiftçiler katıldı.

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