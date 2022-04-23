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Ermenilerin katlettiği Hakmehmet şehitleri Iğdır'da anılacak

İHA

Iğdır'ın merkeze bağlı Hakmehmet köyünde 1919 yılında Ermeniler tarafından katledilen şehitler anılacak.

Ermenilerin katlettiği Hakmehmet şehitleri Iğdır'da anılacak

Iğdır'ın merkeze bağlı Hakmehmet köyünde 1919 yılında Ermeniler tarafından katledilen şehitler anılacak.
Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından 24 Nisan'da Hakmehmet köyüne ziyaret yapılarak şehitler anılacak. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal,"Her yıl Ermeniler 24 Nisan 'da sözde soykırım yalanları ile dünya kamuoyunu kandırıyor. Ermeni yalanlarına inanıyor. Asıl katliamı Ermeniler Doğu Anadolu bölgesinde yaparak 80 bin Türk'ü şehit etmiştir. Bunun en güzel ispatıda Tuzluca İlçesi Gedikli köyünde Oba köyünde Hakmehmet köyünde Türkiye ve Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen bilim adamlarının gözü önünde açılan mezarlıklardır. Bizler dernek olarak bütün halkımız 24 Nisan Pazar günü saat 11.00'da Hakmehmet köyünde şehitlerimiz anmaya davet ediyoruz" dedi.

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