Iğdır Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Iğdır Belediyesi iki yıl içinde yeni temin ettiği 19 aracı tanıttı.

Iğdır Belediyesi, araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, Melekli yolu üzerinde iki yıl içinde belediyeye katılan 19 aracın tanıtımını yaptı. Iğdır Belediyesine ait 3 damperli kamyon ise Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca belediyelerine hibe edildi. Düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkanı Vekili H. Engin Sarıibrahim, 19 aracı hizmete sunduklarını söyledi. Vali Sarıibrahim, “Yaklaşık 2 yıl süredir burada görevlendirilen belediyede çalışıyoruz, hizmet ediyoruz. Bu sürecin içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, sayın bakanlarımızın destekleriyle belediyemize kattığımız araçlar burada. Belediyemize yaklaşık 19 tane araç kattık. 17'si ağır iş makinesi, iki tanesi de dışarıdan aldığımız araçlar olmak üzere 19 tane araç aldık. Belediyenin şu anki çalıştığı ana araç parkını yenilemiş vaziyetteyiz. İlimizde görev yapan kardeş belediyelerimiz Tuzluca, Karakoyunlu, Aralık belediyelerimize de yine kullandığımız diğer araçlarımızı hibe ederek değerlendirdik. Bugün onun kurasını gerçekleştirdik. Arkadaşlara araçlarını verdik” dedi.



'Birlikte başaracağız'

Sarıibrahim, “Yani burada söyleyeceğimiz şey şu; birlikte başaracağız. Biz bu şehrin 2 yılda bütün araç altyapısını, bütün kanalizasyon altyapısını, bütün içme suyu alt yapısını hepsini değiştiriyoruz. Parklarıyla, araçlarıyla, çalışanlarıyla birlikte daha iyi bir belediye için elimizden gelen bütün gayretle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



“Bir belediye kendi kaynaklarıyla kendi altyapısını yenileyebilir”

Konuşmasında kendilerine destek veren Cumhurbaşkanına, bakanlara, siyasi parti temsilcilerine ve arkadaşlarına teşekkür eden Sarıibrahim şöyle konuştu:

“Çalışmaya devam edeceğiz, yani bugün bu törende biz belediyelerin aslında birbirleriyle yardımlaşmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. İstenildiği zaman 2 yıl içerisinde bir belediyenin kendi kaynaklarıyla kendi altyapısını yenileyebildiğini gösterdik. Buradaki araçların birkaç tanesi Çevre Bakanlığının hibe desteğidir ama bu araçların hepsi şu kamyonlar, ekskavatörler belediyemizin öz kaynaklarıyla alınmış, borçlanılmadan yapılmış işlerdir. Demek ki olabiliyormuş diyoruz.”

Vali ve Belediye Başkanı Sarıibrahim, “Gerçekten bizlere bu fırsatı verdikleri için bu belediyecilik fırsatını verdikleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizlere destek olan arkadaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Daha iyisini yapacağız” dedi.

Düzenlenen tören toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

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