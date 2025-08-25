İğneada nerede? İğneada hangi şehirde, ilde, bölgede?

İğneada, ülkemizin saklı cennetlerinden biri olarak bilinir. Karadeniz’in kıyısında, doğal güzellikleri ve uzun sahil şeridiyle öne çıkar ve bu nedenle buraya birçok turist akını yapılır. Bilhassa son yıllarda doğa turizmine olan ilginin artmasıyla popülerleşmiştir. Peki İğneada konumu nedir?

İĞNEADA NEREDE?

İğneada nerede? Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan bir sahil beldesidir. Karadeniz kıyısında yer almasıyla ve doğasıyla öne çıkan bir sahil beldesidir. Bulunduğu yerde uzun sahil şeridiyle gözleri kamaştırır. Ayrıca iç kesiminde yer alan göller ile birlikte doğal bir ekosistem sunar.

İĞNEADA HANGİ ŞEHİRDE?

İğneada hangi şehirde? Kırklareli şehrine bağlı olan İğneada, Demirköy ilçesi sınırlarındadır. Şehir merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta konumlanır. Sahip olduğu doğal güzellikleriyle şehirden uzaklaşıp doğaya kaçmak isteyenlerin ilk tercihlerindendir. Kırklareli’nin kuzeyinde, Bulgaristan sınırına yakın olduğundan stratejik bir tarafı da vardır.

İĞNEADA HANGİ İLDE?

İğneada hangi ilde? Kırklareli ilinin sınırları içinde yer alan bir beldedir. Şehrin kuzeydoğusunda, Karadeniz kıyısında konumlanır. Sahip olduğu uzun sahil şeridi ve çevresindeki göllerle öne çıkar. Kırklareli il merkezi ile kıyaslandığında doğa ile iç içe ve sakin bir deneyim sunar.