Korkunç iddia! 4 çocuğa cinsel istismar!
Hatay'da, 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.A., yakalandı. Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı
Hatay'da olay, Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 Ekim günü Gözcüler Mahallesi’nde bir kişi, 4 çocuğa cinsel istismarda bulundu.
ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İHA'da yer alan habere göre ailelerin ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.
EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI
Ekipler aramaların sonucunda 4 çocuğu cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.A. ‘yı yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı.