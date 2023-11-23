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        Haberler Gündem Yargı HSK'dan son dakika kararı! O hakim açığa alındı ve... - Haberler

        İhbar edilen hakim açığa alındı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar'ın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir karar aldı. İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar D., tedbiren görevden uzaklaştırıldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:17
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        İhbar edilen hakim açığa alındı
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar’ın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir karar aldı. İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar D., tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

        Habertürk Ankara Büro'nun haberine göre Sidar D.’nin sulh ceza hakimliği yaptığı dönemde bazı “uyuşturucu madde ticareti” şüphelileriyle ilgili verdiği tahliye kararları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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