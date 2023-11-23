İhbar edilen hakim açığa alındı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar'ın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir karar aldı. İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar D., tedbiren görevden uzaklaştırıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar’ın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir karar aldı. İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar D., tedbiren görevden uzaklaştırıldı.
Habertürk Ankara Büro'nun haberine göre Sidar D.’nin sulh ceza hakimliği yaptığı dönemde bazı “uyuşturucu madde ticareti” şüphelileriyle ilgili verdiği tahliye kararları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.