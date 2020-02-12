İHA

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,4 ve yakıtlarda yüzde 7,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,1 azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 2,0 azaldı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7.4 ARTTI

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,0, yakıtlarda yüzde 40,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,0 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 3,9 arttı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6.2 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,4, yakıtlarda yüzde 6,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 6,7 azaldı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 22.5 ARTTI

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 50,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,9 artarken, yakıtlarda yüzde 0,9 azaldı.

İthalat miktar endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 18,9 arttı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,8 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0.6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Kasım ayında 167,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,6 artarak, 2019 Aralık ayında 168,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Aralık ayında 157,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 7,4 artarak, 2019 Aralık ayında 169,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1.0 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Kasım ayında 131,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,0 artarak, 2019 Aralık ayında 133,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Aralık ayında 118,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 19,8 artarak, 2019 Aralık ayında 141,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2019 YILI ARALIK AYINDA 105.7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Aralık ayında 100,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,4 puan artarak, 2019 yılı Aralık ayında 105,7 oldu.

Dış ticaret haddi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 5,1 puan artarak 104,7 oldu. 2019 yılında ise, önceki yıla göre 0,3 puan artarak 102,6 oldu.