        İhsan Gedik'in kızından uyarı - Magazin haberleri

        İhsan Gedik'in kızından uyarı

        Yeşilçam'ın emektar isimlerinden İhsan Gedik'in kızı Fatma Gedik Türkan, babasının adını kullanarak, dolandırıcılık yapanlara karşı uyarıda bulundu

        Giriş: 06.02.2026 - 11:16 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:44
        Ünlü isimlerin adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlar, bu kez de İhsan Gedik'in adını kullandı. Oyuncunun kızı Fatma Gedik Türkan, konuyla ilgili uyarıda bulundu.

        Fatma Gedik Türkan; "Son günlerde, babam İhsan Gedik adına sahte sosyal medya hesapları ve telefon numaraları kullanılarak; hasta olduğu yönünde asılsız iddialar ortaya atıldığı, bu yalanlar üzerinden telefonla ve sosyal medya aracılığıyla para talep edildiği tarafımızca tespit edilmiştir. Bu paylaşımlar ve taleplerin tamamı dolandırıcılıktır. Bu tür mesajlara kesinlikle itibar etmeyiniz, para göndermeyiniz ve ilgili hesapları şikâyet ediniz. Gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" açıklamasını yaptı.

        Yeşilçam'da 'kötü adam' karakterlerine hayat veren 83 yaşındaki İhsan Gedik; Yılmaz Güney, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Tarık Akan gibi pek çok isimle de kamera karşısına geçmişti.

        #İhsan Gedik
