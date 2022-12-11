Yeşilçam'ın 'kötü adamı' İhsan Gedik: Erotik filmde rol aldım, pişman oldum

"EROTİK FİLMDE ROL ALDIM, PİŞMAN OLDUM"



İhsan Gedik, geçmişte yaşadığı pişmanlıklarından da bahsetti. Bir dönem erotik filmde rol aldığını ifade eden oyuncu, "Sinemada çok iyi para yoktu, kazandığımızı da elimizde tutamadık. İlerleyen dönemlerde erotik film furyası çıktı.Bu filmlerde çok iyi para vardı. Bir tanesinde oynadım. Akşam eve gittiğimde 'Ben ne yapıyorum, benim ne işim var bu filmlerde?' dedim. Pişman oldum. Erotik film derken bir yerimiz gözükmedi. (Gülüyor) O dönem sektörde eskisi gibi film üretilmiyordu. Sonra memleketim Samsun'a döndüm bir süre kahvehane işlettim." dedi.