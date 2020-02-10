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YouTube kanalı 'Tüylü Mikrofon' muhabiri yaptığı sokak röportajlarında bilmeden önemli bir gazetecilik başarısına imza attı.

Pek fazla röportaj vermeyen, ekranlara çıkmayan, davetlere ve törenlere katılmayan ünlü edebiyatçı İhsan Oktay Anar, sokakta kendisine tutulan mikrofonu cevapsız bırakmadı.

YouTube kanalında yayın yapan 'Tüylü Mikrofon' adlı program için çekilen sokak röportajlarında sürpriz bir gelişme yaşandı.

MUHABİR KİM OLDUĞUNU BİLMEDEN

Youtuberini sokak röportajlarında 'evrim teorisi'ni sordu. Muhabir tamamen tesadüf eseri İhsan Oktay Anar'a mikrofon tutunca ünlü edebiyatçı görüşlerini açıkladı. Youtuberin İhsan Oktay Anar'ı tanımaması da ilginç bir ayrıntıyı oluşturdu.

İşte evrim teorisi hakkında soru ve Anar'ın yanıtları:

Evrim teorisi inanılacak bir şey değil; sadece bilimsel bir veri ve adı üzerinde teori.

Gerçekçiliği nedir sizce?

Bir kere ben uzman değilim bu konuda. Eğer bir biyolağa sorarsanız size gayet gerçekçi ve kabul edilebilir bir şey olduğunu söyleyecektir. Ama tabii kutsal kitaplara da inanabilirsiniz bu konuda, bu çok daha basittir, çok daha açıklayacıdır ve size çok daha zaman kazandırır, ama böylece gerçekten mahrum kalırsınız.

Caner Taslamam hem evrime inanıyor hem de müslüman

Ben inanmayı değil de bilmeyi tercih ederim.

TWİTTER'DA İLGİ ODAĞI OLDU

Anar'ın konuşmasıyla ilgili olarak Twitter'de ünlü kişilerden yorumlar da gecikmedi. Can Öz 'Canım İhsan Okta Anar' derken, Murat Aksoy, Anar'ın 'İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim' sözlerini yineledi. M. Serdar Kuzuloğlu ise "Sahiden ne enteresan bir an olmuş! Röportaj yapanın Anar'ı tanımıyor oluşu durumu daha bir güzelleştirmiş sanki" ifadelerini kullanırken bir başka edebiyatçı Murat Menteş de şunları yazdı:

İhsan Oktay Anar'la sokak röportajı!

Hiç röportaj vermeyen, ekrana çıkmayan, davetlere, törenlere katılmayan, üstad, sokakta sorulan soruyu cevaplamış.

Yılın gazetecilik başarısı.

Harika bir sürpriz...