İhtiras Tanımı:

İhtiras kelimesinin anlamı; Çok güçlü bir duygu için tutku, sevgi, nefret, öfke, ya da diğer duygu olarak ifade edilir. Herhangi bir şeye ya da birine ihtiras ile bağlanmak da denir.

İhtiras Nedir TDK:

TDK anlamı da aşırı ve güçlü olan bir istek veya tutku olarak belirtilir.

İhtiras Örnek Anlatımı:

İhtiraslı biri olmak, kendi içinizdeki bir tutku yolculuğunda olmayı gerektirir. Bir aşırı ilgi veya dilek böyle bir şekilde, bir şey yapmak için hobi, aktivite vb. Örneğin, bilim kurgu konusunda çok büyük bir ihtiras duymak gibi. Şiddetle ilgilendiğiniz ve zevk aldığınız bir şey de denilebilir. Vazgeçilmez olarak nitelendirilen her şeyi kapsayabilir. Aşk ile bağlı olduğunuz birisi veya çok sevdiğiniz çocuğunuza karşı olan ihtirasınız, bu duruma örnek verilebilir. Hayvanlara veya eşyalara gibi birçok şey ihtiras ile sevilerek bağlanılabilir.

İhtiras Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: