İhtiyaç kredisi vade sayıları güncellendi! Krediler kaç aya kadar vadelendirilecek?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu düzenleme kapsamında, kredi vade süreleri uzatıldı. Önceden 100.001 TL ve üzeri olan krediler için en fazla 12 aya kadar vade imkânı sunulurken yeni düzenleme ile beraber vade sayıları arttı. İşte, güncellenen kredi vade süreleri…
BDDK, yeni düzenlemesiyle bireysel kredi vadelerinde değişikliğe gitti. Güncellenen vade süreleri sayesinde tüketiciler, kredi borçlarını daha uzun vadeye yayarak aylık taksit tutarlarını düşürebilecek. İşte, 2025 yılına ilişkin bireysel kredi taksit detayları…
BDDK DÜZENLEMESİNE GÖRE KREDİ VADELERİ KAÇ AY OLDU?
BDDK'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile;
Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
KREDİ LİMİTİ VE VADELENDİRME SAYISI KAÇ OLDU?
- Kredi tutarı 125 bin Türk Lirası ve altında olan krediler için 36 ay,
- Kredi tutarı 125 bin Türk Lirasının üzerinde olup 250 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için 24 ay,
- Kredi tutarı 250 bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay.