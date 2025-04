İki çocuk annesi Gwyneth Paltrow: Keşke daha çok çocuğum olsaydı

Gwyneth Paltrow, eski eşi Chris Martin ile 2003 - 2016 arasında süren evliliğinden iki çocuk sahibi oldu. Ünlü oyuncuyla Coldplay solistinin, 20 yaşında olan Apple adında bir kızı ve 19 yaşında Moses adında bir oğlu var.

Gwyneth Paltrow ile eski eşi Chris Martin

52 yaşındaki Gwyneth Paltrow, daha fazla çocuk sahibi olmadığı için yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Podcast yayınında konuşan Paltrow; "Babam Bruce Paltrow, hep hayatı boyunca daha fazla çocuk sahibi olmadığı için pişmanlık duyduğunu söylerdi. Ben de uzun zamandır böyle hissediyorum" dedi.

Gwyneth Paltrow ile çocukları

Dikkat çekici olan, Gwyneth Paltrow'un eski sevgililerinin kendisinden daha fazla çocuğu olması. Eski nişanlısı Brad Pitt'in, Angelina Jolie'den altı çocuğu; eski erkek arkadaşı Ben Affleck'in de Jennifer Garner'dan üç çocuğu bulunuyor.

Gwyneth Paltrow, şu anda evli olduğu ikinci eşi Brad Falchuk ile hayatını birleştirdikten sonra onun çocuklarıyla birlikte kendini daha tamamlanmış hissettiğini itiraf etti. TV ve film yapımcısı Falchuk, 1994 - 2013 arası Suzanne Bukinik ile sürdürdüğü evliliğinden 20 yaşında Isabella ve 18 yaşında Brody adında iki çocuk sahibi...

Gwyneth Paltrow ile kızı Apple

"İdeal bir dünyada, çocuklarınızın içinde olduğu ilişki yürür ve çocuklarınız asla boşanma veya karma aileler veya buna benzer bir şey deneyimlemek zorunda kalmaz. Ancak çoğu zaman durum böyle değildir" diyen Gwyneth Paltrow; "Üvey ebeveynlik oldukça zorlu bir alandır. Çok fazla sorumluluk, savunmasızlık, nedenleri anlamayı gerektirir. Hiçbir şey, özellikle de kadınları, üvey annelik kadar tetiklemiyor gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

Gwyneth Paltrow ile şimdiki eşi Brad Falchuk

Chris Martin'den ayrıldıktan sonra Brad Falchuk'ı çocuklarının hayatına sokmakta zorlandığını söyleyen Gwyneth Paltrow; "Her seferinde olan şey, babanın ortada olması. Çocuklar anlamakta ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorlar, sahip oldukları aile dinamiğini bırakmak istemiyorlar ve baba her ikisini de yatıştırmaya ve her iki tarafa da oynamaya çalışıyor" şeklinde konuştu.