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Ülkemizde meydana gelen orman yangınları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya ve Mersin'deki iki etkinliği erteledi. 31 Temmuz'da Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan 'Operacapella' etkinliği ileri bir tarihe ertelendi.

1 Ağustos'ta Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi YouTube hesabından yayınlanması planlanan 'Pandemic Balesi' de ileri bir tarihe ertelendi.