İki 'Gökçe Kırgız' arasındaki hukuk savaşında karar

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"KAZANDIK, MUTLUYUZ"



Duruşma sonrasında basın mensuplarının soruları üzerine Gökçe Kırgız Durukan, "Çok şükür kazandık haklı mücadelemizi. Zaten böyle olmasını ümit ediyorduk. Kazandık ve mutluyuz" dedi.



Durukan'ın avukatı Melik Döngelci, davanın kısmen kabulüne kısmen de reddine karar verildiğini ve 'Gökçe Kırgız' isminin sadece Gökçe Kırgız Durukan tarafından kullanılmasına, talep ettikleri tazminat taleplerinin de kabulüne karar verildiğini belirtti. Durukan, davanın emsal olduğunu da söyleyerek, "Şükür; adaletin işlediğine şahit olduk" dedi.

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DAVANIN GEÇMİŞİ



Davacı Gökçe Kırgız Durukan, 'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısının sözlerini yazan ve besteleyenin kendisi olduğu halde Merve Doğan'ın eseri kendisine aitmiş gibi gösterdiğini ve Gökçe Kırgız ismini ise sahne adı olarak kullanıp, ün kazandığını iddia etmişti.



Merve Doğan'ın isim değişikliği yaparak, Gökçe Kırgız (Taner) ismini aldığını, eserini de noter onayıyla kendisine ait olarak tescillediği öne süren Durukan, ismin ve eserin kendine ait olduğunu ve isminin kullanılarak haksız ün elde ettiğini belirterek, Gökçe Kırgız Taner'e bin lira maddi ve 250 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.

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Gökçe Kırgız Taner'in avukatı; "Müvekkilim önce sahne adı olarak 'Gökçe Kırgız' ismi kullandı. Daha sonra isim değişikliği yaptı ve gerçek adı da Gökçe Kırgız oldu. Eserin söz ve müziği noter onaylı olarak müvekkilime aittir. Müvekkilim 2007'de seslendirdiği eserle başarı yakalamıştır. Ayrıca müvekkilim evlenmiş ve adı 'Gökçe Kırgız Taner olmuştur" demişti.



Fotoğraflar: HT Magazin, DHA, İHA, Instagram

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