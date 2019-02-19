İstanbul Ümraniye’de iki grup arasında yaşanan kavgada pompalı tüfek dehşeti yaşandı. Kavgada bıçak kullanan şahsın pompalı tüfekle vurulma anı kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Ümraniye’de husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında geçen pazar günü yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kavgada, gruptakilerden biri karşı tarafa bıçakla saldırdı. Bu sırada apartmandan pompalı tüfekle çıkan şahıs, tüfeği karşı tarafa yöneltti. Elinde tüfekli şahıs, bıçakla saldıran kişinin darbesiyle yere düştü.

Şahıs yerdeyken elinde bıçak bulunan kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan şahıs hızla araca binip kaçmaya çalıştı. Bu sırada pompalı tüfekli şahıs ayağa kalkarak tekrar tüfeğini araca yöneltti. Ancak tüfek ateş almayıp tutukluk yapınca şahıs olay yerinden kaçmayı başardı. Tüm bu yaşananlar kameralara yansıdı.