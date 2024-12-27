İki ilde kar tatili!
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle iki ilde eğitime ara verildi. Buna göre yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis ile Muş'un Bulanık ilçesinde okullar tatil edildi
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, il merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde bugün öğleden sonra taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
MUŞ'TA BİR İLÇEDE OKULLAR TATİL
Muş'un Bulanık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçe merkeze ve bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.