İki ilde kar tatili! Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle iki ilde eğitime ara verildi. Buna göre yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis ile Muş'un Bulanık ilçesinde okullar tatil edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 27.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:12 facebook

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