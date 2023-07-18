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        İki ilde su kuyusu faciası: 2'si kardeş 3 ölü

        Denizli ve Burdur'daki su kuyusu çalışmaları faciayla sonuçlandı. Denizli'de su motorunu çalıştırmak için kuyuya inen 2 kardeş hayatını kaybetti. Burdur'da da vatandaşlar tarafından yapılan su kuyusu kazısında meydana gelen göçükte 1 kişi yaşamını yitirdi

        Ajanslar
        Giriş: 18.07.2023 - 19:47
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        İki ilde su kuyusu faciası: 3 ölü
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        Denizli ve Burdur'da meydana gelen iki ayrı olayda 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Kırkaz Mahallesi'nde yaşayan Ali Sert (54) ile ağabeyi Mustafa Sert (61), çalışmak için kendilerine ait tarlaya gitti.

        Mustafa Sert, su motorunu çalıştırmak için yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya girdi. Ağabeyinin bir süre dışarı çıkmaması üzerine Ali Sert de su kuyusuna indi. Kardeşlerden haber alınamayınca yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Ali ve Mustafa Sert
        Ali ve Mustafa Sert

        Kuyudan çıkarılan kardeşlerden Mustafa Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi. Baygın halde bulunan Ali Sert de kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Mustafa ve Ali Sert'in, su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.

        GÖÇÜK ALTINDA KALDI

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde ise, vatandaşlar tarafından su kuyusu için kepçe ile çalışma yapıldığı sırada kuyu içerisine taşları yerleştirmek için inen 52 yaşındaki Hüseyin Özyalçın'ın üzerine toprak göçtü.

        İHA'nın haberine göre, olay yerindeki vatandaşlar kendi imkânlarıyla Hüseyin Özyalçın'ı göçük altından çıkarmaya çalışırken, bir taraftan da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gölhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri bir saatlik çalışmayla Özyalçın'ı toprak altından çıkardı. Yapılan kontrolde Özyalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Özyalçın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Fotoğraflar: İHA

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