İki işletme ve bir otele 1 ay kapatma cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, şehrin popüler eğlence merkezlerine uzandı. Yapılan baskınlar sonucunda, aralarında Kütüphane, Amaya ve Bebek Oteli’nin de bulunduğu işletmelerde uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Valiliği, operasyonların ardından söz konusu üç işletmenin 1 ay süreyle kapatılmasına karar verdi.

GİZLİ MEKÂN

Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri Etiler’de yaşandı. Bir restoranın üst katında bulunan ve dışarıdan bakıldığında sıradan bir kitaplık gibi görünen gizli bir kapıyla girilen Kütüphane isimli mekân, polisin radarına girdi.

Sadece referansla müşteri kabul eden ve içeride fotoğraf çekilmesinin kesinlikle yasak olduğu bu gizli adresin, eğlence adı altında uyuşturucu trafiğinin merkezlerinden biri haline geldiği tespit edildi.

Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü aramalarda ele geçirilen maddeler ise şöyle sıralandı;

Amaya... Yaklaşık 1 gram kokain.

Bebek Oteli... 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça likit esrar olduğu değerlendirilen madde ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı.