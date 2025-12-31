Habertürk
        İki işletme ve bir otele 1 ay kapatma cezası

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, aralarında Kütüphane ve Amaya adlı işletmelerle Bebek Oteli'nde uyuşturucu madde ele geçirildi, işletmeler 1 ay süreyle kapatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 15:07 Güncelleme: 31.12.2025 - 15:07
        1 ay kapatma cezası
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, şehrin popüler eğlence merkezlerine uzandı. Yapılan baskınlar sonucunda, aralarında Kütüphane, Amaya ve Bebek Oteli’nin de bulunduğu işletmelerde uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Valiliği, operasyonların ardından söz konusu üç işletmenin 1 ay süreyle kapatılmasına karar verdi.

        GİZLİ MEKÂN

        Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri Etiler’de yaşandı. Bir restoranın üst katında bulunan ve dışarıdan bakıldığında sıradan bir kitaplık gibi görünen gizli bir kapıyla girilen Kütüphane isimli mekân, polisin radarına girdi.

        Sadece referansla müşteri kabul eden ve içeride fotoğraf çekilmesinin kesinlikle yasak olduğu bu gizli adresin, eğlence adı altında uyuşturucu trafiğinin merkezlerinden biri haline geldiği tespit edildi.

        Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü aramalarda ele geçirilen maddeler ise şöyle sıralandı;

        Amaya... Yaklaşık 1 gram kokain.

        Bebek Oteli... 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça likit esrar olduğu değerlendirilen madde ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı.

        Kütüphane... Suç mahalli olarak belgelenen gizli bölmelerde yapılan incelemelerle uyuşturucu bulaşığı bulunan materyaller.

        Operasyon sonrası hazırlanan emniyet raporlarını inceleyen İstanbul Valiliği, kamu düzenini korumak ve suçla mücadele kapsamında radikal bir adım attı. Lüks mekânların suç odağı haline geldiğinin belgelenmesi üzerine; Kütüphane, Amaya ve Bebek Oteli'nin faaliyetleri 30 gün süreyle askıya alındı.

        #uyuşturucu operasyonu
        #Bebek Oteli
        #kütüphane
        #Amaya
