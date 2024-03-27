İki kadın yol ortasında saç saça birbirlerine girdi
Bursa'da yol ortasında iki kadın saç saça baş başa birbirlerine girdi. İki kadının kavga ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Giriş: 27.03.2024 - 10:50 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:05
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Bursa'da iki kadın henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında saç saça baş başa birbirlerine girdi.
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İki kadının kavga ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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Görüntülerde birbirlerinin saçını çeken kadınların tekme tokat kavga ettiği görüldü. Kavga, yoldan geçen başka bir kadının araya girmesiyle sona erdi.