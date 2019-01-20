Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında ilginç bir tartışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre olay şöyle gerçekleşti. Otomobil ile Konyaaltı Sahili'ne gelen 4 kişi, burada vakit geçirdi. Bir süre sonra üvey kardeş oldukları iddia edilen Uğur Y. ve Mustafa C. arasında "Seni benim annem büyüttü" lafı üzerine tartışma çıktı. İkili otomobilden inerek cadde üzerinde kavga etti.

BIÇAĞI OTOMOBİLE SAKLADI

DHA'da yer alan habere göre ardından Mustafa C. otomobilde bulunan bıçağı alarak Uğur Y.'yi sol bacağından ve sol karın boşluğundan bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Uğur Y.'nin yardımına çevredekiler koştu. Mustafa C. ise bu sırada bıçağı otomobilin arka koltuk kısmına sakladı.

ÜVEY KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Uğur Y.'yi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinde ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Mustafa C.'yi işlemleri için polis merkezine götürdü.