İki katlı ev doğalgaz patlamasında çöktü!

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne ve kızı yaralı kurtarıldı.
AA'da yer alan habere göre, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu. Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.
4 YAŞINDAKİ ÇOCUK ENKAZ ALTINDA KALDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba İhsan Yorulmaz'ın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anne Fatma Taşdemir'i Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Enkazda kalan 4 yaşındaki A.H. Yorulmaz da AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde incelemede bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere, "Doğal gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız inceliyor. Asıl sebebi raporlardan sonra çıkacaktır. Şükür, herhangi bir can kaybımız yok. Çocuğumuz da az önce çıkarıldı. Allah'a şükür sağlık durumları iyi. Rabbim büyüğünden korusun. Devletimizin tüm kurumları burada, ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.
İncelemesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Polat, "Vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Annemizi Yozgat'a sevk ettik, çocuğumuzu da biraz önce sevk ettik. Diğer vatandaşımız burada, gözetim altında. Şu an için Allah'ın izniyle iyiler." diye konuştu.
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