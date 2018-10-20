Samsun'da, İş kazası sonucu sol elinin serçe ve yüzük parmağını kaybeden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Muhammet Avad, kendi yaptığı protez parmaklarla elini günlük yaşamda kullanabiliyor. Mekanik olarak çalışan protez parmaklarını rahatça kullanan Suriye Türkmen’i Avad, parmakları silikonla kaplayıp daha işlevsel hale getirerek normal bir parmak görünümüne kavuşturmayı planlıyor.
TÜBİTAK YARIŞMASI'NDA BÖLGE İKİNCİSİ OLDU
İHA'nın haberine göre daha önce sınıf arkadaşı Alper Tunga ile birlikte elektrik denetimli protez el yapan Avad, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması’nda Tekno Girişimcilik alanında bölge ikincisi oldu. Projeyi geliştirmeye çalışan öğrenciler, engelli insanların protez el ihtiyacını uygun fiyata karşılamayı hedefliyor.
"KASLARA BAĞLI OLARAK HAREKET EDİYOR"
Elektrikli protez el üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirten Muhammet Avad, "Bizim yaptığımız projenin adı ’Elektrik Denetimli Protez El’ idi. Kasların kasıldığı zaman ortaya çıkan sinyallerle protez eli hareket ettirebiliyoruz. Bizim bu projedeki amacımız eli olmayan kişilere protez el tasarlamak. Bu proje üzerinde 1 yıldan beri çalışıyoruz. Bu protez eli geliştirdik. Kaslara bağlı olarak hareket ediyor. Şu anda eli hareket ettirebiliyoruz. Destek bulursak bütün parmakları hareket ettirmeyi düşünüyoruz. Dr. Öğretim Üyesi İlyas Eminoğlu ve Cengiz Tepe’nin projede bize destekleri oldu" dedi.
Geçirdiği iş kazası sonucu iki parmağını kaybettiğini söyleyen Avad, "Bunun üzerine protez parmak üzerinde de çalışmaya başladım. Fakat bu parmaklar mekanik olarak çalışıyor. Elektronik devresi yok. Şu an ipler vasıtasıyla hareket ediyorlar. Fakat bunu geliştirip daha işlevsel olması için çalışıyorum. Tasarımı konusunda bir arkadaşımla çalıştım. Şu anda normal bir parmak boyutunda değiller. Ama sonraki tasarımda normal parmakla aynı boyuta getirerek parmakların üzerine silikon takacağız. Yapacağım parmaklar ten rengi ve daha işlevsel olacak" diye konuştu.
"SERİ ÜRETİME GEÇMEK İSTİYORUZ"
Projelerini geliştirerek insanlara yarar sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Alper Tunga, "TÜİK yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de ortopedik engeli bulunan insanların sadece yüzde 19 protez kullanmakta. Bunun sebebinin maddi yetersizlikler olduğu belirlenmiş. Türkiye’de protez alanında seri üretim olmadığı için SGK ile anlaşmalı firmalar yurt dışından protez getiriyor. Dolar bazlı olduğu için insanlarımız proteze ulaşmada sıkıntı yaşıyor. Biz de bunun için projemizi geliştirerek seri üretime geçirmek istiyoruz. Yurt dışından en az bin dolar gibi bir paralara geliyor. Biz bunu daha ucuza mal edip insanlarımızın daha kolay ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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