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        Haberler Dünya İki yıldır firari olan dev inekler sonunda yakalandı

        İki yıldır firari olan dev inekler sonunda yakalandı

        ABD'de iki yıldır firari olan inekler, kovboylar tarafından yakalandı. 4 kovboy, inekleri 30 kilometre kovaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 15:58 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:58
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        İki yıldır firarilerdi: İnekler yakalandı
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        ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaklaşık iki yıldır firari olan iki inek sonunda yakalandı. 4 kovboy ve üç köpek, dev inekleri zapt etmeyi başardı.

        2022'de meydana gelen trafik kazasında, araçlardan birinde bulunan 90 inek serbest kalmıştı. İneklerden çoğu kazadan sonraki birkaç saat içinde yakalanmıştı. Ancak bu iki dev angus kaçmayı başarmıştı. İkili Brenda Stapleton'ın Tulsa County'de sahip olduğu arazide görülmüştü.

        İnekler sık sık bölgede otlanıp dev ayak izleri bırakıyordu. Dev inekler, Stapleton'ın evinin pencerelerine zarar veriyordu. Hayvanlar ayrıca evin foseptik tankını bozarak atığın eve geri akmasına yol açıyordu.

        Stapleton, yoldan geçen sürücülerin geceleri görmeyip ineklere çarpmasından da korkuyordu.

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        Tulsa County Şerif Bürosu, inekleri yakalamayı defalarca denediklerini ancak beceremediklerini açıkladı. Yetkililer, Stapleton'a profesyonel kovboy tutup hayvanları yakalamayı tavsiye etti. Ancak Stapleton, olayın sorumlusunun kendisi olmadığını ve bunun için para harcamayacağını söyledi.

        "GİTMELERİ BENİ ÜZDÜ"

        Stapleton'ın konu hakkında geçen hafta yayımlanan röportajının ardından bir grup gönüllü bölgeye gelip inekleri yakaladı.

        Kovboylar bazı noktalara yem bıraktı. Ekip bunun ardından köpeklerle inekleri tespit etti. Yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından inekler yakalandı.

        Kovboylardan Bill Inhofe, 2022'deki kazada da çalıştığını ve söz konusu ineklerin hala firari olmasının kendisini şoke ettiğini söyledi. Inhofe, "İneklerin öldüğünü düşünmüştüm" dedi.

        Öte yandan inekleri özleyeceğini belirten Stapleton, "Gitmeleri beni üzdü. Onlarla konuşur ve arkadaş olmaya çalışırdım. Beceremediğim için üzgünüm" dedi.

        *Haberin görseli KJRH-TV tarafından servis edilmiştir.

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