        Haberler Bilgi Yaşam İkinci ara tatil ne zaman? Okullarda ara tatil hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

        İkinci ara tatil ne zaman? Okullarda ara tatil hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

        Okullarda ilk dönem ara tatili sona erdi. İkinci dönem eğitimi başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönemin ara tatili mart ayında başlayacak. Öğrenciler 5 gün ara tatil yapmış olacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? Okullarda ara tatil hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?

        Giriş: 21.11.2025 - 15:48 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:48
        İkinci ara tatil tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim doğrultusunda bu tatil dönemi, hem dinlenme hem de sosyal etkinlikler için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte?

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

        Öğrenciler 5 günlük aranın ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

        15 TATİL NE ZAMAN? (YARIYIL TATİLİ)

        2026 yılı yarıyıl tatili, diğer adıyla 15 tatil, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak.

        Öğrenciler, iki haftalık aranın ardından 30 Ocak 2026 Cuma günü tatili tamamlamış olacak. Yeni dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
