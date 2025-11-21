İkinci ara tatil ne zaman? Okullarda ara tatil hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?
Okullarda ilk dönem ara tatili sona erdi. İkinci dönem eğitimi başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönemin ara tatili mart ayında başlayacak. Öğrenciler 5 gün ara tatil yapmış olacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? Okullarda ara tatil hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?
İkinci ara tatil tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim doğrultusunda bu tatil dönemi, hem dinlenme hem de sosyal etkinlikler için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler 5 günlük aranın ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
15 TATİL NE ZAMAN? (YARIYIL TATİLİ)
2026 yılı yarıyıl tatili, diğer adıyla 15 tatil, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Öğrenciler, iki haftalık aranın ardından 30 Ocak 2026 Cuma günü tatili tamamlamış olacak. Yeni dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.