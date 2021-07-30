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İkinci çeyrekte turizm geliri 3 milyar doları aştı

Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'nin turizm geliri 3 milyar doları aştı. İlk 6 aydaki toplam turizm geliri ise 5.4 milyar dolar oldu

İkinci çeyrekte turizm geliri 3 milyar doları aştı
HABERTURK.COM

TÜİK 2. çeyrek turizm istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin geliri 2021 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan 2. çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 73.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26.9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin dolarını kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi geçen yılın ikinci çeyreğinde koronavirüs tedbirleri sebebiyle söz konusu gelir verileri yayımlanamamıştı. Ancak koronavirüs öncesiyle karşılaştırıldığında bu yıl ikinci çeyrekte turizm gelirleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 62.3 gerilemiş durumda.

Bu yılın ilk yarısındaki turizm geliri ise 5 milyar 455 milyon 841 bin dolar oldu.

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