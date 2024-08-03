İkinci evlilik yıl dönümlerini, nikahlarının kıyıldığı hastanede kutladılar

Güneş Özkaya Çamur ile İlker Çamur, 5 yıl önce tanıştı. Kendisine doğum günü hediyesi olarak özel bir tıp merkezinden check-up paketi alan Güneş Özkaya Çamur, sevgilisini de birlikte sağlık kontrolünden geçmeye ikna etti. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan İlker Çamur'un kan tetkik sonuçları kötü çıktı. Çamur'a kan kanseri ve 4'üncü evre lenfoma teşhisi konuldu. Doktorlar ilik nakli yapılmasına karar verdi ve kemoterapiye başlandı. Covid- 19'a yakalanan Çamur, 25 gün Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çamur'un tedavisine 57 gün de burada devam edildi. Kız isteme ve nişan merasimi için 1 Mayıs 2022 tarihini planlayan çift, Çamur'un hastanede yatması nedeniyle merasimleri hastane odasında gerçekleştirmek zorunda kaldı.

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VERİCİ BULUNDU Donörü olmayan Çamur'a, TÜRKÖK'ten uygun verici bulundu. İlker Çamur, nakil için 26 Temmuz 2022'de Acıbadem Kent Hastanesi'ne nakledildi. Aylarını hastanede geçiren Çamur ile nişanlısı Özkaya'nın nikah, kemik iliği kök hücre nakli süreci başlamadan bir gün önce, 1 Ağustos 2022'de, İzmir Kent Hastanesi'ndeki konferans salonunda kıyıldı. Çift evliliklerinin ikinci yıl dönümünü nikahlarının şahitliğini yapan hastanenin Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran ve hemşireleriyle birlikte kutladı.

"UMUT OLMAZSA OLMAZ" Çok zorlu süreçlerden geçtiklerini ifade eden Güneş Özkaya Çamur, "Önemli olan iki kişinin aradaki bağı koparmamasıydı. Bu mücadelede birlikte hareket etmesi, biri düştüğünde diğerinin onu toplaması gerekiyordu" dedi. Eşi İlker Çamur'un tedavisi süresince iki kez entübe edildiğini ancak umutlarını hiç yitirmediklerini ifade eden Çamur, kısa süre sonra hayalini kurdukları bir köy evinde yaşamlarını sürdüreceklerini anlattı. Çamur, "İlker, biri nakil öncesi biri nakil sonrası iki kez entübe oldu. Bu süreçte vücudunuza çok iyi bakmanız gerekiyor. Refakatçi olarak benim de kendi vücuduma mental sağlığım için iyi bakmam gerekiyordu. Hasta da gıdaları ve ilaç takipleri de iyi yapıldığında zorlukları daha kolay atlatıyor. Umut olmazsa olmaz. Düşme noktasına da geliniyor. Ağacı, doğayı seven biri olarak; İlker hastanede yatarak tedavi gördüğünde 15 santimetre açılan bir cam kenarında refakatçi olarak hayatımı geçirdim. Sabır çok önemli. Şimdiyse ayda bir kez kontrole geliyoruz. Karşıyaka'da oturuyoruz. Ama bir köy evi hayalimiz vardı. 3 ay önce, Torbalı Kemalpaşa arasındaki Dağkızılca köyünde yeni bir ev aldık. Eşyalarımızı taşıyıp, kısa süre içinde orada yaşamaya başlayacağız. Kendimize daha sakin, daha keyifli, dostlarımızla bir arada olacağımız bir ortam yaratıyoruz" diye konuştu. REKLAM

"BEN DE BİR HAYATA DOKUNMAYI BEKLİYORUM" Kendilerine yeni bir hayat şansı sunan donörlerine teşekkürlerini ileten Çamur, kan bağışının önemine dikkat çekip, "31 Aralık 2023'te gönüllü bağışçı oldum. Ben de birinin hayatına dokunmak istedim. Çünkü bizim hayatımıza da dokunan hiç tanımadığımız bir kahramanımız var. Ben de inşallah bir kahraman olmayı ve bir hayata dokunmayı bekliyorum, bunun için hazırım" dedi. "HAYATIM DAHA DEĞERLİ" İlker Çamur da öncelikle eşine minnettar olduğunu belirtip, şunları söyledi: "Eşime minnettarım. O olmasaydı, bu süreç bu zamana kadar kolay yürümezdi. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın ilgisi sayesinde karşınızda durabiliyorum. Ama en büyük teşekkürüm de sevgili donörümüze. Çünkü bu bir bağış değil. Bir insana yeniden bir hayat vermek. İnsanlar bunu sadece bağış olarak görmesin, yeni bir yaşamı başlatmak olarak görsün. Bu bağışta korkulacak hiçbir şey yok. Kan vermekten farksız. Kızılay'da 3 tüp kan veripi bekleme sürecine alınıyorsunuz. Biriyle eşleşirseniz de donör olarak kan alıyorlar. Bütün insanların bağışçı olmasını temenni ediyorum. Şimdi hayatı daha değerli görüyorum. Çünkü bu kadar çekilen acı var, verilen emekler var. Hayatınıza değer katıyorsunuz. Hemşireler, doktorlar başımda durdu. Eşim günlerce uykusuz kaldı. Hayatım şimdi eskisine nazaran daha değerli."