Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İkinci fragman yayınlandı

        İkinci fragman yayınlandı

        'Efes'in Sırrı'nın yayınlanan ikinci fragmanı, gizem dolu maceraya dair yeni ipuçları paylaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 21:56 Güncelleme: 25.12.2025 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci fragman yayınlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği ‘Efes’in Sırrı’, 2026’nın en eğlenceli aile filmlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, hikayesi Kamuran Süner’e ait olan ve yönetmenliğini Gökhan Tiryaki’nin üstlendiği film; çocuklara ve ailelere birlikte izlemekten keyif alacakları sımsıcak bir dostluk hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Merakla beklenen filmden yayınlanan ikinci fragman, gizem dolu maceraya dair yeni ipuçları paylaşıyor.

        Efes’te yürütülen kazı çalışmaları sırasında gizemli bir harita bulan arkeologlar kendilerini beklenmedik bir olayın içinde bulur. Sihirli bir mağarada yaşananlar sonucu yeniden çocuk yaşlarına dönen bu arkeologlar, bilgi ve deneyimlerini korurken fiziksel olarak çocuk olmanın şaşkınlığını yaşar.

        REKLAM

        Artık hem ajanlardan kaçmak hem de yeniden büyümenin sırrını çözmek zorunda olan ekip, Tuna ve arkadaşlarıyla birlikte benzersiz bir yolculuğa çıkar. Bilimin, tarihin ve mizahın iç içe geçtiği karakterler; filmin hem eğitici hem de eğlenceli yanını güçlendirirken, ‘büyümek’ kavramını yeniden sorgulatıyor.

        Filmin oyuncu kadrosunda; Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi, Zeynep Çiçekoğlu Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen, Kaan alp Dayı, Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer, Ayça Bilir, Sara Yılmaz ve Abdullah Şahin ve Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar yer alıyor.

        REKLAM

        Filmin Konusu: Efes’teki bir kazı sırasında ortaya çıkan gizemli harita ve sihirli bir mağara, yetişkin arkeologları Tuna ve okul arkadaşı Damla ile aynı yaşa indirir. Tuna’nın, kendisine zorbalık yapan Anıl’dan kurtulmak için bu ‘yeni arkadaşlara’ ihtiyaç duyması ve ajanların haritanın peşine düşmesi ise ekibi hızla birbirine yaklaştırır. Tuna, Damla ve artık çocuk haline dönen arkeologlar, bir yandan büyümenin sırrını çözmeye ve ajanlardan kaçmaya diğer yandan Efes’in kadim gizemini açığa çıkarmaya çalışırken sıcak, sürükleyici ve bol kahkahalı bir dostluk yolculuğuna adım atar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: İstanbul'da 115 gözaltı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma

        #Efes’in Sırrı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kişi adli kontrolle serbest
        İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir