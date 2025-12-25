İkinci fragman yayınlandı

Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği ‘Efes’in Sırrı’, 2026’nın en eğlenceli aile filmlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, hikayesi Kamuran Süner’e ait olan ve yönetmenliğini Gökhan Tiryaki’nin üstlendiği film; çocuklara ve ailelere birlikte izlemekten keyif alacakları sımsıcak bir dostluk hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Merakla beklenen filmden yayınlanan ikinci fragman, gizem dolu maceraya dair yeni ipuçları paylaşıyor.

Efes’te yürütülen kazı çalışmaları sırasında gizemli bir harita bulan arkeologlar kendilerini beklenmedik bir olayın içinde bulur. Sihirli bir mağarada yaşananlar sonucu yeniden çocuk yaşlarına dönen bu arkeologlar, bilgi ve deneyimlerini korurken fiziksel olarak çocuk olmanın şaşkınlığını yaşar.

Artık hem ajanlardan kaçmak hem de yeniden büyümenin sırrını çözmek zorunda olan ekip, Tuna ve arkadaşlarıyla birlikte benzersiz bir yolculuğa çıkar. Bilimin, tarihin ve mizahın iç içe geçtiği karakterler; filmin hem eğitici hem de eğlenceli yanını güçlendirirken, ‘büyümek’ kavramını yeniden sorgulatıyor.