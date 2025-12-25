İkinci fragman yayınlandı
'Efes'in Sırrı'nın yayınlanan ikinci fragmanı, gizem dolu maceraya dair yeni ipuçları paylaşıyor
Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği ‘Efes’in Sırrı’, 2026’nın en eğlenceli aile filmlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, hikayesi Kamuran Süner’e ait olan ve yönetmenliğini Gökhan Tiryaki’nin üstlendiği film; çocuklara ve ailelere birlikte izlemekten keyif alacakları sımsıcak bir dostluk hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Merakla beklenen filmden yayınlanan ikinci fragman, gizem dolu maceraya dair yeni ipuçları paylaşıyor.
Efes’te yürütülen kazı çalışmaları sırasında gizemli bir harita bulan arkeologlar kendilerini beklenmedik bir olayın içinde bulur. Sihirli bir mağarada yaşananlar sonucu yeniden çocuk yaşlarına dönen bu arkeologlar, bilgi ve deneyimlerini korurken fiziksel olarak çocuk olmanın şaşkınlığını yaşar.
Artık hem ajanlardan kaçmak hem de yeniden büyümenin sırrını çözmek zorunda olan ekip, Tuna ve arkadaşlarıyla birlikte benzersiz bir yolculuğa çıkar. Bilimin, tarihin ve mizahın iç içe geçtiği karakterler; filmin hem eğitici hem de eğlenceli yanını güçlendirirken, ‘büyümek’ kavramını yeniden sorgulatıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda; Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi, Zeynep Çiçekoğlu Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen, Kaan alp Dayı, Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer, Ayça Bilir, Sara Yılmaz ve Abdullah Şahin ve Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar yer alıyor.
Filmin Konusu: Efes’teki bir kazı sırasında ortaya çıkan gizemli harita ve sihirli bir mağara, yetişkin arkeologları Tuna ve okul arkadaşı Damla ile aynı yaşa indirir. Tuna’nın, kendisine zorbalık yapan Anıl’dan kurtulmak için bu ‘yeni arkadaşlara’ ihtiyaç duyması ve ajanların haritanın peşine düşmesi ise ekibi hızla birbirine yaklaştırır. Tuna, Damla ve artık çocuk haline dönen arkeologlar, bir yandan büyümenin sırrını çözmeye ve ajanlardan kaçmaya diğer yandan Efes’in kadim gizemini açığa çıkarmaya çalışırken sıcak, sürükleyici ve bol kahkahalı bir dostluk yolculuğuna adım atar.