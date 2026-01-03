İkinci fragman yayınlandı

'Veliaht', 16'ncı bölüm 2'nci fragman
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht'ın 16'ncı bölüm 2'nci fragmanı yayınlandı
SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın 16'ncı bölüm 2'nci fragmanı yayınlandı
Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Saygın Soysal, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.
Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.