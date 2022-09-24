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İkinci gününde sahneye Deniz Taşar ve Steffen Morrison çıktı

17'nci Alanya Uluslararası Caz Festivali, ikinci gününde iki ismi ağırladı. Deniz Taşar ve Steffen Morrison’un sahne aldığı gecede binlerce kişi caz coşkusu yaşadı

İkinci gününde sahneye Deniz Taşar ve Steffen Morrison çıktı
Caz coşkusu devam etti
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HABERTURK.COM

Alanya Belediyesi’nin düzenlediği kültür - sanat etkinliklerinin başında gelen Alanya Uluslararası Caz Festivali devam ediyor.

Tarihi Kızılkule önünde 4 gün sürecek caz festivalinin ikinci akşamında ilk konuk Deniz Taşar oldu. Kendine has vokal tavrı ve ses rengiyle Türkiye'deki caz vokaline yepyeni bir soluk getiren ve son zamanlarda caz müziğe kazandırdığı eserleriyle cazın sınırlarını oldukça genişleten şarkıcı, şarkı yazarı, tasarımcı ve multidisipliner sanatçı, sevilen parçalarını Alanyalı caz severler için seslendirdi.

STEFFEN MORRISON’A YOĞUN İLGİ
17'nci Alanya Uluslararası Caz Günleri’nde Deniz Taşar’ın ardından Steffen Morrison sahne aldı. Dinleyicinin kalbini ve ruhunu sarsan müzikleriyle ünlü Steffen Morrison’a ilgi büyük oldu. Hem özgünlükle sahnelediği tutkulu performansları hem de dış görünüşü ve sesi ile geniş bir izleyici kitlesine hitap eden Morrison, dünyaca ünlü Port of Rotterdam North Sea Caz Festivali'ndeki muhteşem performansının bir benzerini de Alanya’da gerçekleştirdi.

Sahneye her çıkışında kendisine hayran bıraktıran Steffen Morrison, tarihi Kızılkule meydanındaki caz severleri de kendisine hayran bıraktı. Deniz Taşar ve Steffen Morrison’un yaklaşık 2 buçuk saat süren performanslarının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gruba çiçek ve Alanya’ya özgü ipek kozasından yapılma caz motifli tablo hediye etti.

Caz Festivali’nin bu akşam gerçekleşecek üçüncü gecesinde ise ünlü caz sanatçıları Maya Azucena ve Carlton Jumel Smith sahne alacak. Binlerce kişinin akın etmesi beklenen programa tüm Alanyalıları davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Bu heyecana ortak olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı saat 20.00 itibariyle Kızılkule önünde oluşturduğumuz festival alanımıza davet ediyorum” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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