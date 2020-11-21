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Bugüne kadar 130 bine yakın ikinci el otomobili dijital platformu üzerinden yeni sahipleriyle buluşturan ikinciyeni.com, hizmetlerini bayi yapılanması aracılığıyla genişlettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 100 binden fazla kullanıcının ikinci el otomobil satışını dijital platformu üzerinden gerçekleştiren ikinciyeni.com, ilk bayilik anlaşmasını İstanbul Sancaktepe’de faaliyet gösteren Otostat’da hayata geçirdi.

Bayilik sistemiyle birlikte aracını ikinciyeni.com’dan satmak isteyenlerin, platform üzerindeki yapay zeka temelli Carwizz uygulaması vasıtasıyla araçlarına değerleme yaptırarak bayilere araçlarını satabilecekleri kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, bayide incelenen araç ikinciyeni.com üzerinden satın alınabileceği gibi, platform üzerinden satın almaya karar verilen araç ilgili bayi ziyaret edilerek fiziki olarak da incelenebilecek.

Bayilik sistemiyle ilgili değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Bayilik sistemi ile araçlarını platformumuz üzerinden satarak nakde çevirmek isteyenlere çok hızlı cevap veriyoruz. Müşterilerimiz artık araçlarını bayilerimize hızlıca satabiliyor. Dileyen müşterilerimiz ‘Günün Otomobili’ sekmesinde araçlarına minimum fiyat belirleyerek gelen teklifler üzerinden satışı gerçekleştirebiliyor. Üstelik satış gerçekleşene kadar araçlarını kullanamaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, bayilik sistemiyle dijital ve fiziksel satış kanallarını bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Her ne kadar platform üzerinde aracı beğenmiş ve satın almaya karar vermiş olsa da kullanıcılarımız fiziki olarak da aracı görmek isteyebiliyorlar. Bayilik sistemi sayesinde bu ihtiyaca cevap vermiş oluyoruz. Beş yıl içinde Türkiye genelinde 100 bayiye ulaşmayı ve satışlarımızı 6 kat artırmayı hedefliyoruz” dedi.