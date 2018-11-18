Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda emekli Yarbay Rafet A. renk körü olduğunu belirterek, birçok subayın sağlık kontrolünden geçmeden askeri okula kayıt yaptırdığını itiraf etmişti. Adli kontrolle serbest kalan Rafet A.'nın itirafının ardından renk körü askerlerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Soruşturmayı genişleten polis, Trabzon Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Duran Ç. ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'nda görevli Ufuk D.'yi gözaltına aldı.

İKİ ALBAY İTİRAFÇI OLDU

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan iki albay itirafçı oldu. Duran Ç. ve Ufuk D., askeri lise giriş sınavı sorularının dershanede kendilerine verildiğini ve sağlık kontrolünden geçmediklerini söyledi. Duran Ç. sağlık kontrolünde renkli sayfaları okuyamadığını belirterek, diş etlerinde kanama olduğu için yerine Ali Ş.'nin girdiğini anlattı. Duran Ç., "Doktor Ali'ye, ‘Ne güzel dişlerin var Duran' demiş" diye ifade verdi. İtirafçı olan iki albay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİ GÖZALTILAR YOLDA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda itirafçı olan üç askerin verdiği ifadeler doğrultusunda yeni gözaltılar yapılabileceği belirtildi. Emekli Yarbay Rafet A., Trabzon Jandarma Komutan Yardımcısı Duran Ç. ve Kara Kuvvetleri Lojistik Daire Başkanlığı Mühimmat Şube Müdürü Ufuk D.'nin ifadelerinde askeri liseye girerken kendilerini yardım eden FETÖ imamlarının isimlerini verdikleri öğrenildi.

ALBAY ALİ TUTUKLANDI

Öte yandan aynı operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı Dayanıklı Daire Başkanı olan Albay Ali Ş. sorgusunda dershanelerde eğitim veren ağabeylerin ‘tuvalette gözlerinizle namaz kılın' şeklinde talimatlar verdiğini söyledi. Az yüzme bildiği için Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanamadığını, Maltepe Askeri Lisesi'ni kazandığını belirten Albay Ali Ş., "O dönemde düştüğüm için omuzumda sorun vardı, doktor bizi eledi. B. adlı abi, 'Bu sorunu bize niye anlatmadın? Yerine başkasını sokardık' dedi. Sonra aynı doktorun muayenehanesine gittik ve bizi geçirdi" dedi.

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