SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İkisi albay biri yarbay
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İkisi albay biri yarbay ama hepsi renk körü

Trabzon'da FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve sorgulanan ikisi albay biri yarbay emeklisi üç askerin renk körü olduğu belirlendi. Renk körü askerlerden birinin dişlerinde de sorun olduğu ve yerine doktor kontrolüne şu anda albay olan Ali Ş.'nin girdiği ortaya çıktı.

18.11.2018 - 13:11 | Güncelleme:

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda emekli Yarbay Rafet A. renk körü olduğunu belirterek, birçok subayın sağlık kontrolünden geçmeden askeri okula kayıt yaptırdığını itiraf etmişti. Adli kontrolle serbest kalan Rafet A.'nın itirafının ardından renk körü askerlerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Soruşturmayı genişleten polis, Trabzon Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Duran Ç. ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'nda görevli Ufuk D.'yi gözaltına aldı.

İKİ ALBAY İTİRAFÇI OLDU
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan iki albay itirafçı oldu. Duran Ç. ve Ufuk D., askeri lise giriş sınavı sorularının dershanede kendilerine verildiğini ve sağlık kontrolünden geçmediklerini söyledi. Duran Ç. sağlık kontrolünde renkli sayfaları okuyamadığını belirterek, diş etlerinde kanama olduğu için yerine Ali Ş.'nin girdiğini anlattı. Duran Ç., "Doktor Ali'ye, ‘Ne güzel dişlerin var Duran' demiş" diye ifade verdi. İtirafçı olan iki albay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİ GÖZALTILAR YOLDA
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda itirafçı olan üç askerin verdiği ifadeler doğrultusunda yeni gözaltılar yapılabileceği belirtildi. Emekli Yarbay Rafet A., Trabzon Jandarma Komutan Yardımcısı Duran Ç. ve Kara Kuvvetleri Lojistik Daire Başkanlığı Mühimmat Şube Müdürü Ufuk D.'nin ifadelerinde askeri liseye girerken kendilerini yardım eden FETÖ imamlarının isimlerini verdikleri öğrenildi.

ALBAY ALİ TUTUKLANDI
Öte yandan aynı operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı Dayanıklı Daire Başkanı olan Albay Ali Ş. sorgusunda dershanelerde eğitim veren ağabeylerin ‘tuvalette gözlerinizle namaz kılın' şeklinde talimatlar verdiğini söyledi. Az yüzme bildiği için Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanamadığını, Maltepe Askeri Lisesi'ni kazandığını belirten Albay Ali Ş., "O dönemde düştüğüm için omuzumda sorun vardı, doktor bizi eledi. B. adlı abi, 'Bu sorunu bize niye anlatmadın? Yerine başkasını sokardık' dedi. Sonra aynı doktorun muayenehanesine gittik ve bizi geçirdi" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X