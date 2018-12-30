İkizler Memo - Can 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde, Memo ve Can'ın hayatı tehlikeye giriyor. İşte, İkizler Memo - Can 10. bölüm özeti...

İKİZLER MEMO - CAN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İkizler Memo - Can 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

İKİZLER MEMO - CAN 10. BÖLÜM ÖZET

İkizler Memo - Can 10. Bölümde; Memo ve Can'ın hayatı tehlikeye giriyor!

Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Memo'nun hayatı bir anda değişiyor. Annesinden ayrılmak zorunda kalan Memo artık malikanede yaşamaya başlıyor. Ancak Memo'nun bu yeni hayata alışması hiç de kolay olmuyor. Öte yandan Melek ise oğlunun yokluğunu hiç bir şeyle dolduramıyor.

Onur, çocuklarıyla birlikte kalmaya başlıyor. Ancak tüm bu durumları uzaktan izleyen Sibel yine boş drumuyor ve intikam planlarına bir yenisini daha ekliyor. Ancak bu defa çok ileriye gidiyor! Memo, Can ve Onur hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

Öte yandan Mahmut, Osman’ı evde yemek yapıp mahallede satması için yönlendirir. Her yere organik yemek afişleri astırır. Büyük ümitlerle başladığı bu iş ise Osman’ın başına yine belalar açar.

İKİZLER MEMO - CAN OYUNCU KADROSU

Oyuncular: Nehir Erdoğan (Melek Caneri),Özgürcan Çevik (Çilingir Osman),Emir Berke Zincidi (Memo Caneri, Can Alkanlar),Tuğba Çınar (Yaren Kepez),Reyhan Sadıkoğlu (Dilek),Burak Hakkı (Onur Alkanlar),Nihan Okutucu (Sibel),Mazlum Kiper (Mümtaz),Buket Dereoğlu (Matmazel),Feyha Çelik (Nursine Nine),Yaren Ada Can (Çiğdem),Rüzgar Diricanlı (Musti),Ergin Torun (Selami),İlke Korkmaz (Bedir),Sinem Ergin (Aşçı),Barış Taşkın (Uşak Altan),Cengiz Gezgin (Suat),Emre Yılmaz (Fuat),Atilla Saral (Mahmut)

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